Iemand een foto laten maken? Zorg dat alles goed staat

Stel je camera zo standaard mogelijk in, en sla deze instellingen op onder de custom-instellingen.

Gebruik een custom-knop om de camera in één handomdraai goed te zetten voor dat doel. Bij Canon is dat de C1, C2 of C3. Bij Nikon U1, U2 of U3, en Sony heeft 1, 2, 3. Heb je een ander merk, kijk dan even welke instelling dat bij jouw camera is.Stel je camera in op de gewenste instellingen. Bijvoorbeeld autofocus onder de ontspanknop, oog-AF voor mensen, diafragma-voorkeuze of de P-stand, continu AF, lage beeldsnelheid, raw-beeldformaat, en alles wat je nog extra wilt.Programmeer deze instellingen dan vervolgens onder een van die custom-instellingen. Stel daarna de camera weer in zoals jij het prettig vindt. Controleer even of alle instellingen ook daadwerkelijk overgenomen worden als je overschakelt naar de custom-instelling.