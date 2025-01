Centrale compositie, of juist niet?

Een Regel van Derden wordt nog steeds te pas en onpas als compositieregel gebruikt. Sommigen breken liever met de regel. Gebruik of juist geen gebruik van de regel levert heel andere beelden op, mits op de juiste manier ingezet.



Ik ben geen fan van de Regel van Derden, dat is geen geheim. Ik spreek liever van een asymmetrische compositie, of een L-compositie. Dat wil niet zeggen dat op veel composities die ik gebruik een Regel van Derden toegepast kan worden.



Het laatste wat ik doe ik verkondigen dat ik breek met de Regel van Derden. Dat klinkt alsof je compositieregels aan je laars lapt. De werkelijkheid is, dat je gewoon een andere compositieregel gebruikt. Dat kan ook een centrale of symmetrische compositie zijn.



Je hebt een keuze. Kies aan de hand van wat je met de foto wilt vertellen. Maar voorkom dat je ruimte in een foto ongebruikt laat. Dit is iets vaak het resultaat van dwangmatig gebruik van de Regel van Derden. Heb je de keuze, denk dan na wat je met de foto wilt vertellen.



Wil je het onderwerp in de foto de helemaal los laten komen uit de omgeving? Dan kan een centrale of symmetrische compositie dit voor elkaar krijgen. Je laat het onderwerp helemaal tot recht komen.