Compositie tip: Denk na over je achtergrond

Lieke - f/3.5, 1/60s, 200 ISO @ 185mm

101 Tips voor Creatieve Composities

Een neutrale achtergrond is vaak een logische keuze: niet te druk. Maar je kunt je achtergrond ook gebruiken om juist de aandacht naar je onderwerp te brengen.Bijvoorbeeld door de manier waarop lijnen in de achtergrond naar je onderwerp lopen. Of door licht en donker te gebruiken. Plaats een licht gebied in je achtergrond direct achter je onderwerp. De aandacht van de kijker wordt vanzelf naar het licht getrokken.Vaak kun je het onderwerp van je foto niet verplaatsen, maar je hebt nog steeds controle over wat er in de achtergrond te zien is door zelf te bewegen.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.