Compositie tip: Ga dichter op je onderwerp staan

Compositie tip: Ga dichter op je onderwerp staandonderdag 29 januari 2026, 16:32 door Elja Trum | 86x gelezen | 0 reacties
Wat is het onderwerp van de foto die je maakt? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar het is goed hem jezelf even te stellen voordat je afdrukt. Bij een portretfoto gaat het bijvoorbeeld vaak om een persoon, maar bij landschapsfotografie is het wellicht wel een boom of een beekje.
In bijna alle gevallen geldt: ga dichterbij je onderwerp staan. Je onderwerp mag groot in de foto staan, want daar gaat het immers om.
Als je onderwerp te klein in beeld staat, is het waarschijnlijk voor de kijker niet duidelijk waar de foto over gaat. Dan wordt je foto een zoekplaatje en weet de kijker niet waar hij of zij eigenlijk naar zou moeten kijken.
Je wil dat het onderwerp van je foto direct duidelijk is. Als je onderwerp groot in beeld staat is dit zeer waarschijnlijk duidelijk je onderwerp.
'If your pictures aren't good enough, you're not close enough.' zei oorlogsfotograaf Robert Capa al.
