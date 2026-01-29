125+ fotografiecursussen én een Fotobijbel naar keuze nu met 90 euro voordeel. Meer informatie.
Compositie tip: Ga dichter op je onderwerp staan

donderdag 29 januari 2026, 16:32 door | 86x gelezen | 0 reacties

Wat is het onderwerp van de foto die je maakt? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar het is goed hem jezelf even te stellen voordat je afdrukt. Bij een portretfoto gaat het bijvoorbeeld vaak om een persoon, maar bij landschapsfotografie is het wellicht wel een boom of een beekje.

Danien

Danien - f/5.6, 1/125s, 250 ISO @ 87mm

In bijna alle gevallen geldt: ga dichterbij je onderwerp staan. Je onderwerp mag groot in de foto staan, want daar gaat het immers om.

Als je onderwerp te klein in beeld staat, is het waarschijnlijk voor de kijker niet duidelijk waar de foto over gaat. Dan wordt je foto een zoekplaatje en weet de kijker niet waar hij of zij eigenlijk naar zou moeten kijken.

Je wil dat het onderwerp van je foto direct duidelijk is. Als je onderwerp groot in beeld staat is dit zeer waarschijnlijk duidelijk je onderwerp.

'If your pictures aren't good enough, you're not close enough.' zei oorlogsfotograaf Robert Capa al.


Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

