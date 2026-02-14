Let op de randen van de foto

Meer: Fototip
Let op de randen van de fotozaterdag 14 februari 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 48x gelezen | 0 reacties
Heb je een onderwerp in beeld? Kijk dan altijd naar de randen van de foto. Daar bevinden zich vaak storende dingen. Zorg dat je die in het oog krijgt, en dat je ze oplost. Het zal je foto ten goede komen.
Het is zo eenvoudig om dingen over het hoofd te zien. Zeker als we onze aandacht volledig op het onderwerp richten. We zien wel wat dingen eromheen, maar vergeten vaak de randen te controleren.
Kijk altijd goed wat daar te zien is. Misschien heb je een boom half in beeld, of een paar takken van een struik. Misschien staat er iemand net in beeld die je niet in beeld wilt hebben. Is er een lichtvlek die de aandacht trekt?
Al dat soort dingen kunnen storend gaan werken. Zeker als je het in foto ontdekt kan het negatieve aandacht trekken. Het leidt af. Dat gaat ten koste van de foto zelf.
Is er net iets in beeld gekomen dat je niet wilt? Dan kan je het nog redden met een uitsnede. Je cropt de foto tot het storende volledig buiten beeld is. Het wordt lastiger als er iets niet voldoende in beeld is gekomen.
Heb je de foto te krap ingekaderd? Dan kan een belangrijk onderdeel van de foto teveel tegen de rand staan, of er deels buiten. Dat kan je niet meer redden in de nabewerking. Croppen is dan toch de enige oplossing.
Daarom is het belangrijk om de randen van de foto goed in het oog te houden. Kijk of daar alles niets is dat gaat storen. Zoom desnoods iets verder uit als je twijfelt en maak de definitieve uitsnede dan in de nabewerking.
Alles doet mee in de compositie. Ook als iets storend in beeld is. Dat gaat dan als een valse noot in de compositie werken. Stel je voor wat dat voor effect op een muziekstuk kan hebben. Dat effect heeft het ook op jouw foto.
Ik weet natuurlijk dat met moderne software veel verwijderd of toegevoegd kan worden. Maar dat is geen fotografie. Dat is beeldmanipulatie. Dat hoort niet in de fotografie thuis. Je kan het vaak gewoon oplossen door beter op de compositie te letten.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
