Compositie tip: Kies de juiste brandpuntsafstand

zaterdag 10 januari 2026, 14:28 door | 52x gelezen | 0 reacties

De brandpuntsafstand speelt een belangrijke rol in je compositie. Op meerdere manieren. De groothoek geeft een heel ander beeld dan een tele. Hoe groter de brandpuntsafstand (meer tele), hoe dichterbij je onderwerp komt. Maar ook hoe platter het beeld wordt.

Compositie brandpuntafstand

Kristel - f/3.5, 1/100s, 640 ISO @ 73mm vs 200mm

Ook heeft de brandpuntsafstand effect op de scherptediepte in je foto. Bij een tele heb je sneller een onscherpe achtergrond dan bij een groothoek. Dat kun je gebruiken om je onderwerp te isoleren van de achtergrond. Of andersom juist om de achtergrond juist scherp te betrekken bij je onderwerp.

De brandpuntsafstand die je nodig hebt voor jouw foto hangt dus af van wat je zelf wilt bereiken. Probeer vooral eens meerdere verschillende brandpuntsafstanden bij één onderwerp en ontdek wat het verschil is.


Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

