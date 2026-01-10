Compositie tip: Kies de juiste brandpuntsafstand

Meer: Compositie
Compositie tip: Kies de juiste brandpuntsafstandzaterdag 10 januari 2026, 14:28 door Elja Trum | 52x gelezen | 0 reacties
De brandpuntsafstand speelt een belangrijke rol in je compositie. Op meerdere manieren. De groothoek geeft een heel ander beeld dan een tele. Hoe groter de brandpuntsafstand (meer tele), hoe dichterbij je onderwerp komt. Maar ook hoe platter het beeld wordt.
Ook heeft de brandpuntsafstand effect op de scherptediepte in je foto. Bij een tele heb je sneller een onscherpe achtergrond dan bij een groothoek. Dat kun je gebruiken om je onderwerp te isoleren van de achtergrond. Of andersom juist om de achtergrond juist scherp te betrekken bij je onderwerp.
De brandpuntsafstand die je nodig hebt voor jouw foto hangt dus af van wat je zelf wilt bereiken. Probeer vooral eens meerdere verschillende brandpuntsafstanden bij één onderwerp en ontdek wat het verschil is.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
