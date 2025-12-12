Croppen voor compositie

Meer: Landschapsfotografie
Croppen voor compositievrijdag 12 december 2025
Compositie in een landschap kan lastig zijn. Je kan alleen maar je best doen om het zo goed mogelijk in de camera te krijgen. Gelukkig kan je altijd nog croppen voor de puntjes op de compositie-i.
Een landschap fotograferen is niet makkelijk. Je moet een mooie compositie zien te vinden. Heb je die gevonden, dan zie je makkelijk dingen over het hoofd. Kans is groot dat je nog steeds te veel in beeld hebt.
Je zit een beetje vast aan de beeldverhouding die de sensor in je camera heeft. Dat kan 3:2 zijn, of 4:3, of misschien 5:4. Maar dat is niet altijd de beste keuze. Bovendien is er de keuze tussen een staande en liggende foto.
Het is niet erg om te veel in beeld te krijgen. Zo lang het maar niet extreem veel meer is. Met het uitsnijden van de foto in de nabewerking kan je dat weglaten wat niet belangrijk is voor je compositie.
Het croppen geeft je ook de gelegenheid om lijnen in de compositie nog beter te laten lopen. Je zag die wel in het landschap, en je hebt ze meegenomen in de compositie. Maar het op de meest ideale manier in beeld te brengen kan lastig zijn.
Bij nader inzien blijkt de curve in de foto een van de belangrijkste beeldelementen te zijn. Alle andere dingen die links en rechts staan zijn van secundair belang. Die mogen weg, om de compositie zo schoon mogelijk te maken.
De kracht van een goede compositie is eenvoud. Noem het de kunst van het weglaten. Hou het simpel, en crop om dit voor elkaar te krijgen. Het zijn de puntjes op de compositie-i.
Dit is mijn keuze voor deze foto. Jouw keuze zal misschien anders zijn. Ieder heeft zijn of haar eigen voorkeuren. Dat maakt jouw foto uniek, net zoals mijn keuze mijn foto uniek maakt.
Cursus Compositie in landschapsfotografie
Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.
Deze cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die ook de Landschapsbijbel en mede de Compositiebijbel geschreven heeft.
» Cursus Compositie in Landschapsfotografie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
