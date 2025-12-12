Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Landschapsfotografie

Nando Harmsen

Croppen voor compositie

vrijdag 12 december 2025, 20:02 door | 50x gelezen | 0 reacties

Compositie in een landschap kan lastig zijn. Je kan alleen maar je best doen om het zo goed mogelijk in de camera te krijgen. Gelukkig kan je altijd nog croppen voor de puntjes op de compositie-i.

Een landschap fotograferen is niet makkelijk. Je moet een mooie compositie zien te vinden. Heb je die gevonden, dan zie je makkelijk dingen over het hoofd. Kans is groot dat je nog steeds te veel in beeld hebt.

Nando 2025 uttakleiv branding

De compositie aan het strand. Het is even zoeken en je denkt het gevonden te hebben. Ga dan foto's maken.

Je zit een beetje vast aan de beeldverhouding die de sensor in je camera heeft. Dat kan 3:2 zijn, of 4:3, of misschien 5:4. Maar dat is niet altijd de beste keuze. Bovendien is er de keuze tussen een staande en liggende foto.

Nando 2025 uttakleiv branding 2

Er stond te veel in beeld. Daarom heb ik gekozen voor een 5:4 verhouding. Dat maakt de compositie rustiger en ik kan de lijnen beter positioneren.

Het is niet erg om te veel in beeld te krijgen. Zo lang het maar niet extreem veel meer is. Met het uitsnijden van de foto in de nabewerking kan je dat weglaten wat niet belangrijk is voor je compositie.

Het croppen geeft je ook de gelegenheid om lijnen in de compositie nog beter te laten lopen. Je zag die wel in het landschap, en je hebt ze meegenomen in de compositie. Maar het op de meest ideale manier in beeld te brengen kan lastig zijn.

Nando 2025 uttakleiv branding 3

Ik heb besloten om nog meer weg te croppen en er een staande compositie van de maken. Nadruk moest op de lijn van de rots liggen. Dat wil ik laten zien in deze foto.

Bij nader inzien blijkt de curve in de foto een van de belangrijkste beeldelementen te zijn. Alle andere dingen die links en rechts staan zijn van secundair belang. Die mogen weg, om de compositie zo schoon mogelijk te maken.

De kracht van een goede compositie is eenvoud. Noem het de kunst van het weglaten. Hou het simpel, en crop om dit voor elkaar te krijgen. Het zijn de puntjes op de compositie-i.

Dit is mijn keuze voor deze foto. Jouw keuze zal misschien anders zijn. Ieder heeft zijn of haar eigen voorkeuren. Dat maakt jouw foto uniek, net zoals mijn keuze mijn foto uniek maakt.


Cursus Compositie in landschapsfotografie


Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.


Deze cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die ook de Landschapsbijbel en mede de Compositiebijbel geschreven heeft.

» Cursus Compositie in Landschapsfotografie

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Landschapsfotografie
home
Sportfotobijbel
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.762 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord