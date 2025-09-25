Compositie tip: Kies je scherptediepte bewust

Meer: Compositie
Compositie tip: Kies je scherptediepte bewustdonderdag 25 september 2025, 20:02 door Elja Trum | 71x gelezen | 0 reacties
Ook de hoeveelheid scherptediepte die je gebruikt is onderdeel van je compositie. Met je scherptediepte bepaal je wat er wel en wat er niet scherp in beeld is.
Een hoog diafragmagetal (zoals f/16) geeft je grote scherptediepte (er is veel scherp), een klein diafragmagetal (zoals f/2.8) geeft je een kleine scherptediepte (er is weinig scherp).
Met een kleine scherptediepte maak je van je achtergrond - bij voldoende afstand tussen je onderwerp en je achtergrond - een mooie, zachte waas. Storende elementen in je achtergrond zijn zo niet langer zichtbaar.
Met een grote scherptediepte kun je juist de hele omgeving mee laten spelen in je compositie. Let wel extra op die omgeving bij het bepalen van je compositie.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Elja Trum
