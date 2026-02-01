Een kleine scherptediepte voor landschappen

Meer: Inspiratie
Een kleine scherptediepte voor landschappenzondag 1 februari 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 71x gelezen | 0 reacties
Denk je aan een landschapsfoto? Dan denk je waarschijnlijk aan een foto waarin alles scherp is. Van voor tot helemaal achteraan op de horizon. Toch is dit niet altijd nodig. Laat deze greep uit 12 jaar landschappen fotograferen je inspireren om soms ook eens een kleine scherpte te gebruiken.
Ik speel graag met scherptediepte bij mijn landschapsfotografie. Soms een grote scherptediepte, zo groot dat letterlijk alles scherp in beeld is. Soms juist niet. Dat spelen met scherptediepte doe ik al meer dan een decennium, ontdekte ik.
Juist een kleine scherptediepte kan een mooi effect van diepte geven, mits in de juiste situatie en goed uitgevoerd. Met andere woorden, gebruik het spaarzaam en alleen als het meerwaarde geeft.
Met dat in gedachte, laat de zelf opgelegde verplichting dat in een landschap alles scherp moet zijn eens los. Denk eens 'outside the box,' zoals in het Engels zo mooi gezegd wordt. Geen idee hoe dat vertaald moet worden.
Ik ben in mijn archief op zoek gegaan, helemaal terug tot 2012. Ik heb vijftien foto's uitgezocht waarin ik bewust met een kleine scherptediepte heb gefotografeerd. Ik heb er het brandpunt en het diafragma bijgezet. Alles is met fullframe gefotografeerd, mocht je je het afvragen.
Laat deze foto's je inspireren om ook eens 'outside the box' te denken bij het vastleggen van het landschap. En vertel in een reactie of je ook van kleine scherptediepte gebruik maakt bij landschapsfotografie.
De cursus Alles over Scherptediepte
We kennen allemaal de term scherptediepte, of onder de populaire afkorting DoF. We weten ook allemaal dat diafragma invloed heeft op de scherptediepte, en dat je brandpuntafstand ook een rol speelt. Zelfs afstand doet mee.
In de cursus Alles over Scherptediepte komen alle geheimen over scherptediepte aan bod. Hoe werkt het, wat voor invloed kun je erop uitoefenen, hoe zet je het in? In 20 video's komen al die vragen en meer aan bod.
De cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die dit soms lastige onderwerp stap voor stap in eenvoudige bewoordingen zal uitleggen zodat ook jij precies weet hoe scherptediepte werkt, en hoe je het voor je eigen fotografie kunt inzetten.
Ben je nog geen lid van Photofacts Academy? Meld je dan nu aan en krijg niet alleen de cursus over scherptediepte, maar ook meer dan 100 andere interessante cursussen over fotografie en fotobewerking.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
