Een kleine scherptediepte voor landschappen

Denk je aan een landschapsfoto? Dan denk je waarschijnlijk aan een foto waarin alles scherp is. Van voor tot helemaal achteraan op de horizon. Toch is dit niet altijd nodig. Laat deze greep uit 12 jaar landschappen fotograferen je inspireren om soms ook eens een kleine scherpte te gebruiken.



Ik speel graag met scherptediepte bij mijn landschapsfotografie. Soms een grote scherptediepte, zo groot dat letterlijk alles scherp in beeld is. Soms juist niet. Dat spelen met scherptediepte doe ik al meer dan een decennium, ontdekte ik.



Juist een kleine scherptediepte kan een mooi effect van diepte geven, mits in de juiste situatie en goed uitgevoerd. Met andere woorden, gebruik het spaarzaam en alleen als het meerwaarde geeft.



Met dat in gedachte, laat de zelf opgelegde verplichting dat in een landschap alles scherp moet zijn eens los. Denk eens 'outside the box,' zoals in het Engels zo mooi gezegd wordt. Geen idee hoe dat vertaald moet worden.



Ik ben in mijn archief op zoek gegaan, helemaal terug tot 2012. Ik heb vijftien foto's uitgezocht waarin ik bewust met een kleine scherptediepte heb gefotografeerd. Ik heb er het brandpunt en het diafragma bijgezet. Alles is met fullframe gefotografeerd, mocht je je het afvragen.



Laat deze foto's je inspireren om ook eens 'outside the box' te denken bij het vastleggen van het landschap. En vertel in een reactie of je ook van kleine scherptediepte gebruik maakt bij landschapsfotografie.





