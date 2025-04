Compositie tip: Plaats je onderwerp niet in het midden

Eva - f/2.8, 1/1000s, 80 ISO @ 55mm

101 Tips voor Creatieve Composities

Dit levert vaak geen prettige compositie op, het kijkt niet lekker. Grote kans dat jouw allereerste foto's er ook zo uitzagen. Het voordeel is dat het vanuit hier heel eenvoudig is om je compositie te verbeteren.Natuurlijk kan je onderwerp exact in het midden in sommige foto's gewoon heel goed werken. En alleen horizontaal in het midden werkt zelfs goed voor veel foto's. Zowel horizontaal als verticaal in het midden? Laat het dan een bewuste keuze zijn.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.