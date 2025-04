Kies voor een goede balans in de foto

De verdeling van de bomen binnen het beeldvlak is hier in balans. De ruimte tussen de bomen en van de bomen naar de rand is evenwichtig.

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Hoewel de verdeling van de bomen in de bovenstaande foto in balans lijkt, is er nog één punt van kritiek. Als ik verder naar links was gaan staan, zou de boom in het midden, ver inde achtergrond er midden tussenin staan. Dat was nog beter geweest.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.