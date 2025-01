Voorkom storend licht in de foto

Zonder licht is het niet mogelijk om een foto te maken. Pas op waar je licht in de foto hebt, want soms wordt licht storend. Let vooral op de randen van de foto. Dat is een plek waar je meestal geen licht wilt hebben.



Als mens kijken we altijd naar het lichtste deel in de foto. Daar gaat de aandacht van nature naar toe. Meestal is dit onbewust. Als je erop gaat letten dan kan je er heel bewust van worden.



Het onderwerp moet vrijwel altijd in het licht staan. Ofwel verlicht, of licht op de achtergrond waarbij een silhouet ontstaat. Dat is het punt waar de aandacht naar toe gaat. Dat wil je bereiken, de aandacht op het onderwerp.



Die aandacht wordt afgeleid wanneer er op andere plekken in de foto licht aanwezig is. Soms is dat functioneel voor het totaalbeeld. Soms werkt het extra licht storend. Dat is extra opvallend als het aan de randen van de foto is.