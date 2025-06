Inspiratie voor het landschap met hard licht

Fujifilm X100t - 23mm - ISO200 - f/16 - 1/250s

Wil je overdag met hard licht fotograferen, dan kan dat perfect. Zo lang je het onderwerp kiest dat juist met deze lichtomstandigheden kan 'stralen.' Ga het bos in. Zeker met al die groene bladeren aan de bomen levert dat veel fotografiekansen op.Zoek naar licht en schaduwen. Kijk naar het oplichten van bladeren in het licht. Er is zoveel mogelijk, juist omdat die zon zo hoog aan de hemel staat. Maak er gebruik van.Er is nog een bijkomend voordeel. Is het ontzettend warm, dan brengt het bos een heerlijke verkoeling. Die 30 graden tijdens het warmste deel van de dag is aangenaam onder het bladerdek van het bos.Laat de serie foto's je inspireren om lekker op pad te gaan. En geloof me, met 30 graden Celsius het is beter vertoeven in het bos dan thuis of onder de parasol in de tuin.