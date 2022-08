Bezoek eens dit fotografiefestival in Zuid-Frankrijk

Na twee coronajaren bezocht ik eindelijk weer eens Rencontres de la Photographie in Arles, een Frans dorpje dat in de zomer overloopt van fotografie. Kerken, kloosters, oude fabrieken: overal vind je exposities.



In dit artikel deel ik wat ik er zag. Kun je gewoon vanuit je luie stoel doen alsof je in Zuid-Frankrijk bent.





Veel foto's op mooie plekken

Het leuke van dit festival is dat je de exposities vindt in kerken, abdijen of een voormalige treinfabriek. Het zijn plekken waar ik als toerist meestal snel vermoeid van raak.Maar als er foto's hangen dan hoef ik me niet te verdiepen in de historie van een abdij. Dan hoef ik alleen de teksten over het project te lezen (dit is uiteraard mijn zelfverzonnen excuus).