Ter inspiratie; beelden uit de Tarn, Frankrijk

Het bekendste bastidedorp uit de Tarn: Cordes-sur-Ciel.

Het mooie van deze dorpen is de authenticiteit. Hoewel er zeker moderne dingen te vinden zijn, hebben ze nog altijd een oude originele uitstraling. Het fotograferen van eenzame, verlaten straten is een fantastische bezigheid.Voor dit soort fotografie is zwart-wit een mooie keuze. Zeker met het zonlicht op onbewolkte dagen geeft dit een fantastisch spel van licht en donker. In mijn cursus over zwart-wit fotografie op Photofacts Academy vertel ik daar mee over.In dit artikel wil ik een aantal foto's van deze bastide dorpen in de Tarn laten zien. Uiteraard in zwart-wit. Ze zijn allemaal gemaakt met niets meer dan een Canon EOS R5 en een RF24-105mm objectief. In enkele gevallen met polarisatiefilter.De foto's zijn gemaakt in raw, met een zwart-wit voorinstelling op de camera ingesteld. Zo kon ik ter plekke al een idee krijgen hoe het resultaat eruit zou zien. De uiteindelijke bewerkingen zijn uitgevoerd in Lightroom Classic.Alle foto's zijn gemaakt tijdens de masterclass oktober 2023 in de dorpen Puycelcli, Penne, Saint-Antonin-Noble-Val, en Castelnau-de-Montrimal.