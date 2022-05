Fotograferen met de goedkope primes van Canon

De bastide dorpen van de Franse Tarn. Een heerlijke plek om te fotograferen. Deze is overigens met een drone gemaakt.

Wat getallen op een rij

Om een eerlijk vergelijk te hebben, moeten we er vanuit gaan dat je een grote lensopening nodig hebt, of wilt hebben. Minimaal f/2,8, want dat is wat de zoomobjectieven maximaal bieden. Dit betekent dat we in dit geval uitgaan van twee professionele zoomobjectieven.Als vergelijk kan ik het beste de RF 15-35mm f/2,8L IS USM en RF 24-70mm f/2,8L IS USM nemen. Hiermee krijg je min of meer hetzelfde bereik als de set primes. Beide hebben een diafragmaopening van f/2,8 over het hele bereik.