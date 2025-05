Een flitsfoto met een lange sluitertijd. Tijdens de belichting heb ik hartjes getekend door de camera te bewegen. De flits bevriest de bewegingen van het bruidspaar.

Ben je in een donkere omgeving, dan kan je in combinatie met flits een lange sluitertijd gebruiken. Je kan zelfs tot dertig seconden sluitertijd gaan, of langer. De korte flitsduur gebruik je dan om het onderwerp 'bij te lichten' of te verlichten.Deze techniek maakt het mogelijk om beweging vast te leggen. De flits zorgt voor het bevriezen van het onderwerp, vaak één of meerdere personen. Dit heet dragging the shutter.