Flitsfotografie: Eenvoudig een witte achtergrond maken

Yana-Meau - f/13, 1/160s, 100 ISO @ 67mm

Je kunt namelijk een softbox voorzien van een flitser achter je model zetten. Die flitser laat je tijdens het maken van de foto mee afgaan en de witte softbox zorgt dan voor de egaal witte achtergrond.Uiteraard moet je nog wel even meten wat de juiste flitskracht is. Je wilt voorkomen dat de flitser op de achtergrond je model overstraalt. Zeker omdat je softbox vrij dicht achter je model zal staan is de kans dat die flitser te krachtig staat vrij groot.In bovenstaande foto heb ik bewust de rand van de softbox in beeld gelaten, maar het idee is dus dat je een compleet witte achtergrond maakt door de randen niet in beeld te plaatsen.Het kan helpen om een tele-objectief te gebruiken en meer in te zoomen. Je krijgt dan minder van de rand in beeld. Ook helpt uiteraard een hele grote softbox hierbij goed.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.