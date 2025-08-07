Photofacts Academy

Natuurfotografie tip: Kies de juiste Alpenregio voor je shoot

donderdag 7 augustus 2025, 20:02 door | 44x gelezen | 0 reacties

Een bezoek aan de bergen geeft een ongeëvenaard gevoel van vrijheid. Hoe hoger je komt, hoe indrukwekkender en desolater het landschap. De Alpen zijn het dichtstbijzijnde hooggebergte, maar er zijn grote verschillen tussen de Duitstalige Alpen en Frankrijk.

Bergpas zwitserland alpen

Bergpas Zwitserland - f/4.5, 1/320s, 400 ISO @ 35mm

In Oostenrijk en Zwitserland kom je met de auto meestal niet zo hoog. Je bent afhankelijk van lange wandelingen of kabelbanen, die laat openen en vroeg sluiten - een forse beperking voor fotografie tijdens het gouden uur.

In Frankrijk kun je op veel plaatsen hoog de Alpen inrijden, zodat je ruim voor zonsopkomst op locatie bent. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor fotografen.

Bezoek je toch de Duitstalige Alpen? Kies een bergpas als uitvalsbasis. Deze zijn altijd toegankelijk en brengen je direct naar grotere hoogtes voor het perfecte shot.


Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob Dijkstra is fotograaf, freelancer voor onder andere Zoom, Sony en Adobe. Rob is specialist op het gebied van filmen met de DSLR en systeemcamera. Zijn passie voor de Nederlandse natuur deelt hij door foto-excursies.

