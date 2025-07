Straatfotografie tip: Stel je camera in op zwart-wit

Antwerpen - f/2.0, 1/500s, 2000 ISO @ 35mm

Omdat al die oude meesters die fantastische zwart-wit foto's maakten, vinden veel fotografen zwart-wit fotografie beter, of mooier dan kleur. Onzin natuurlijk. Het is gewoon een persoonlijke keuze of voorkeur.Als jij aan de slag wil met zwart-wit straatfotografie, kijk dan of je jouw camera kunt instellen op zwart-wit. Vaak kan dat via bijvoorbeeld een creatieve filter (Sony) of een voorinstelling (Fujifilm).Doordat je jouw omgeving door je camera al in zwart-wit ziet, wordt het vele malen makkelijker om je compositie te maken of je belichting bij te stellen.Ik hou bijvoorbeeld van een monochrome (zwart-wit) instelling, waarbij ik de schaduwen vaak nog iets donkerder maak. Op die manier verlies ik wat detail in de donkere delen van de foto, maar komen de lichtere delen (mijn onderwerp) er beter uit.Fotografeer ik juist silhouetten, dan worden die lekker verzadigd zwart, waardoor ze nog meer loskomen van de achtergrond.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.