Flitsfotografie tip: Altijd een paraplu in je tas

Yana-Meau - f/4, 1/100s, 100 ISO @ 50mm

Een paraplu is handig om bijvoorbeeld een groep mensen uit te lichten of een complete ruimte. Je flitslicht door een paraplu gaat namelijk alle kanten op. Het verspreidt zich heel wijd en egaal.Ik zal je eerlijk zeggen, ik gebruik ze maar weinig. Ik heb liever meer controle over waar het licht heen gaat.Dat wil echter niet zeggen dat ze niet bruikbaar zijn. Je kunt er zelfs prima een portret mee belichten en als je iemand ten voeten uit op de foto wilt zetten zijn ze zelfs praktisch.Zeker voor foto's die je buiten maakt kan een paraplu wel een handige lichtvormer zijn. Dat het licht alle kant op gaat maakt daar immers veel minder uit. Bij gebrek aan weerkaatsing door de omgeving heb je er dan geen nadeel van.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.