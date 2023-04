Flitsfotografie tip: Communiceer draadloos

Sigrid

Later kwamen hier infraroodoplossingen bij waardoor je geen kabel meer nodig had. Infrarood heeft echter een directe zichtlijn nodig. Je kunt een flitser dus niet even ergens achter zetten, dan gaat ie niet meer af op het juiste moment.Tegenwoordig is de standaard radiografische communicatie. Dit werkt vaak prima tot op tientallen meters en het is geen probleem meer om een flitser uit het zicht te plaatsen. Erg prettig!Let er bij een aanschaf van een opzetflitser op dat jouw flitser radiografisch gebruikt en ingesteld kan worden. Zo'n flitser heeft ook een zenderdeel nodig die je op je camera zet. Deze moet je meestal los aanschaffen.En zender kan meerdere flitser aansturen en het is erg prettig als je zender ook de mogelijkheid heeft om je flitser op afstand te bedienen. Dan kun je de kracht, de stand van de zoom-kop en dergelijke direct vanaf je camera instellen zonder steeds naar de flitser te moeten lopen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is n van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.