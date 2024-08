Flitsfotografie tip: Controleer regelmatig je histogram

Je kunt ook uitstekende resultaten halen door het histogram en de overbelichtingswaarschuwing (die knipperende witte delen in de foto op je camerascherm) aan te zetten.



Waar je op wilt letten is dat er dus geen (of heel weinig) wit knipperende delen te zien zijn én dat het histogram in je foto van voor tot achter gevuld is. De vorm van het histogram is niet zo belangrijk, wel dat er zowel in de donkere delen (links) als in de lichte delen (rechts) informatie zit.



Vertrouw niet op het schermpje van je camera. De helderheid van het beeld daar is erg afhankelijk van het omgevingslicht en de helderheidsinstelling van je camerascherm.





Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.