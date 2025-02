Flitsfotografie tip: Deel je flitsers op in groepen

Dit kun je in principe eenmalig doen. Plak eventueel een stickertje met A, B of C (of werk met gekleurde labels voor de snelle herkenbaarheid) op je flitser zodat je snel weet welke groep je in je hand hebt.



Vervolgens kun je vanaf je ontsteker op je camera de verschillende groepen onafhankelijk van elkaar instellen. Zo kun je dus groep A bijvoorbeeld op ½ vermogen instellen terwijl je groep B op 1/16de gebruikt.



Zelf gebruik ik groep A als hoofdlicht, B als haarlicht en C als achtergrondlicht. Het komt niet vaak voor dat ik meer dan 3 groepen nodig hebt, maar het is handig als je flitssysteem nog meer groepen ondersteund.





