Flitsfotografie tip: Donkere benen onder een goed belicht portret voorkomen

Isabelle - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 50mm

Hoe verder weg van de lichtbron, hoe meer lichtafval. Dat lichtafval zorgt dus voor het verschil in belichting.Er zijn een aantal verschillende oplossingen mogelijk. Zo kan een grotere softbox het probleem oplossen. Bij voorkeur is de softbox dan zo groot als je model; je kunt deze dan vlak naast je model zetten en prachtig zacht licht gebruiken.Een andere oplossing is het licht juist verder van je model af te zetten (vergeet niet de flitskracht te verhogen). Hoe kleiner het verschil in afstand is dat het licht moet afleggen van je flitser tot het gezicht en van de flitser tot de voeten; hoe kleiner het verschil in lichtkracht. Een extra flitser om de benen op te lichten is uiteraard ook een optie.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.