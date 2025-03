Flitsfotografie tip: Flitsen bij snellere sluitertijden

Isabelle - f/2.8, 1/1.000s, 160 ISO @ 50mm

Bij een hogere sluitersnelheid beweegt de sluiter als een streepje over je sensor. Het eerste gordijn gaat open om je sensor te belichten, maar direct daarachteraan komt het tweede gordijn al om de sensor weer af te dekken.Zou je bij een snellere sluitertijd flitsen, dan wordt maar een deel van het beeld belicht door het flitslicht.Bij high speed sync flitst je flitser niet éénmalig om je sensor te belichten, maar meerdere keren vlak achter elkaar. Zo wordt elke keer een deel van de sensor belicht om uiteindelijk tezamen een goed belichte foto te krijgen.Een nadeel van high speed sync is dat het meer stroom kost én dat het maximale vermogen van je flits lager is (ongeveer een stop minder krachtig).Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.