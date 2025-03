Flitsfotografie tip: Gebruik een kanaal dat niet voor de hand ligt

Onhandig, want de kans is groot dat de flitser dan nog aan het herladen is op het moment dat jij jouw foto wilt maken. Daarnaast is het natuurlijk sowieso onhandig als je flitsers 'zomaar' afgaat.



Het is daarom slim om je flitsers standaard alvast op een kanaal te zetten dat niet iedereen gebruikt. Bijvoorbeeld op kanaal 9 of een willekeurig ander kanaal. En nu maar hopen dat die andere fotograferen deze tip niet gelezen hebben.





Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.