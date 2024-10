Flitsfotografie tip: Gebruik kleurfilters voor een bijzonder effect

Anne - f/5, 1/125s, 250 ISO @ 45mm

Nu kun je natuurlijk een blauw kleurfilter op een flitser plakken en dan zo de achtergrond uitlichten. Alleen is dat niet altijd even praktisch; als je achtergrond erg ruim is kan het onmogelijk worden om hem helemaal met flitsers uit te lichten.Een leuke alternatieve methode is dan om juist een oranje (CTO) kleurfilter op je hoofdlicht te plakken. Dus de flitser waar je jouw onderwerp mee uitlicht. Door in je camera met de witbalans (of achteraf in de bewerking) te corrigeren voor het gele licht, krijgt de achtergrond vanzelf een blauwe kleur.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.