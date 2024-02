Flitsfotografie tip: Low-key en profil portret

f/10, 1/160s, 100 ISO @ 31mm

Gebruik dus een zwarte achtergrond en laat je model opzij kijken. Je flitser plaats je naast je model, zodat ie er recht in kijkt, en dan nog een meter naar achteren (dus dichter bij de achtergrond). Je flits nu in feite achter je model langs.In de foto hierboven heb ik mijn gezin op deze manier gefotografeerd. Allemaal separaat op dezelfde manier op de foto gezet en vervolgens in Photoshop samengevoegd. Op Photofacts Academy laat ik in een video zien hoe je dit samenvoegen in Photoshop voor elkaar krijgt.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.