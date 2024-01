Flitsfotografie tip: Maak je flitser krachtiger met minder afstand

Isabelle - f/2.8, 1/160s, 320 ISO @ 70mm

Je kunt immers je flitser dichter bij je onderwerp plaatsen. Door de afstand te halveren verviervoudig je de kracht van je flitser. Halveer je nogmaals de afstand, dan verviervoudig je opnieuw de kracht van je flitslicht.Deze kennis kun je dus goed gebruiken om in meer situaties je flitser goed te kunnen inzetten. In principe is het dus slim om je flitser zo dichtbij als mogelijk bij je onderwerp te plaatsen. Je hebt dan de maximale hoeveelheid flitslicht ter beschikking.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.