Flitsfotografie tip: Maak je set draagbaar met tassen

Ik met mijn flitsset - f/2.8, 1.250s, 100 ISO @ 70mm

Bijvoorbeeld door opzetflitsers te gebruiken. Je wilt alles eenvoudig mee kunnen nemen, zodat werken op locatie geen logistieke uitdaging is.Als ik ga fotograferen met mijn flitsset neem ik drie tassen mee. De grootste is mijn rugzak met mijn camera, objectieven en flitsers erin.Daarnaast heb ik nog twee andere tassen. Eentje met mijn uitklapbare softboxen erin (twee stuks, inclusief grids en een paraplu als back-up). In de andere zitten mijn statieven en kleurfilters.De gehele set kan ik zo eenvoudig meenemen naar eigenlijk elke locatie. Ook als er kilometers mee door de natuur moet wandelen.Krijg je het niet gedragen? Overweeg een uitvouwbare bolderkar om je spullen te vervoeren.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.