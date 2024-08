Spelen met licht en witbalans tijdens een portretsessie

Je bent als fotograaf niet helemaal afhankelijk van de bestaande lichtomstandigheden. Met een of twee flitslampen zijn er veel leuke mogelijkheden. In dit artikel vertel ik meer over de instellingen van camera en flitser bij een portretsessie van Sanne.



Model of portetfotografie in een studio geeft je volledige controle over het licht. Neem je de flitsers naar buiten, dan wordt het strobistfotografie genoemd. Dankzij de flitsers blijf je controle houden over het licht. Maar je moet altijd rekening blijven houden met het bestaande licht.