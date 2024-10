Flitsfotografie tip: Maak overdag een nachtfoto

Maud - f/16, 1/125s, 100 ISO @ 24mm

Plaats een oranje kleurfilter (CTO) op je flitser. Hiermee licht je het model uit. Je corrigeert het oranje licht door de witbalans op 'gloeilamp' te zetten. Het oranje licht wordt nu in je foto witter. De omgeving, die niet met de flits belicht wordt, krijgt nu een blauwe tint.Zorg nu dat je de achtergrond in je foto onderbelicht. De makkelijkste manier om dit te doen is door met je camera het omgevingslicht te meten en zorgen dat je zo'n 2 a 3 stops onderbelicht. Voeg als laatste de flitser toe om het model met deze instellingen wel correct uit te lichten.Bovenstaande foto is gemaakt op een zonnige dag in de zomer. Ik heb een kale flitser op volle kracht gebruikt op circa 1 meter afstand van het model om boven het zonlicht uit te komen. Ook moest ik het diafragma ver dichtdraaien om de omgeving donker te krijgen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.