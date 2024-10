Flitsfotografie tip: Meerdere keren flitsen in een foto

Sigrid - f/4.5, 4s, 200 ISO @ 55mm

Je kunt het aantal flitsen instellen en het aantal keer per seconde dat de flits af moet gaan (aangegeven in Hertz).Bovenstaande foto is gemaakt door vier keer te flitsen tijdens een sluitertijd van vier seconden en elke seconde één flits. Sigrid verplaatste na elke flits haar handen naar een volgende positie.De sluitertijd van vier seconden vroeg uiteraard om een donkere ruimte. Bovendien heb ik de camera op statief gezet om beweging te voorkomen.Je vraagt in deze stand natuurlijk veel van de flitser. Daardoor heb je niet het volledige vermogen van je flitser beschikbaar. Hoe hoger het aantal Hertz waarmee je schiet, hoe minder vermogen je zal hebben per foto.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.