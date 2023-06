Flitsfotografie tip: Onder- of overbelichte foto's voorkomen

Sigrid - Links onderbelicht (2 stops), recht correct belicht

Een correcte belichting krijg je door de flitskracht van je flitser aan te passen of door de instellingen op je camera te veranderen. Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk.Onderbelichting zie je vaak in een studiosituatie. In een studio is het meestal donker en dan lijkt een foto op het scherm achter op je camera al snel goed belicht. Controleer daarom altijd het histogram.Met je histogram kun je eenvoudig zien of je foto goed belicht is. Je wilt graag dat het hele histogram gevuld is, van donkere tot lichte delen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.