De Lichtmeter, hoe lees je hem af?

Laten we het proberen!

Hier zien we f/5.6 (7)



We hebben een paar opties:

1. We kunnen 7 klikken naar beneden gaan op een flitser met 1/10e aanpassingen en f/5.6 krijgen.

2. We kunnen 3 klikken omhoog gaan op een flitser met 1/10e aanpassingen en f/8.0 krijgen



1. We kunnen 2 klikken naar beneden gaan op een flitser die werkt in 1/3e aanpassingen en het licht iets verplaatsen voor f/5.6.

2. We kunnen met één klik op de flitser omhoog gaan en uitkomen op f/8.0



1. Stel de camera in op f/8.0 en verlaag je diafragma met één klik voor f/7.1.

2. Stel de camera in op f/8.0 en verhoog je ISO 1 klik (ook de ISO is ingesteld op 1/3e op de meeste camera's)



Het leuke is dat als je weet hoe je de lichtmeter moet aflezen je heel snel instellingen kunt wijzigen. Heb je problemen met het berekenen van instellingen als ISO, sluitertijd en de verbinding tussen het diafragma?



Maak je geen zorgen, als je een meter gebruikt, kun je gewoon één instelling wijzigen en zullen de andere instellingen veranderen.



Met andere woorden, als je de belichting verkeerd hebt ingeschat en je krijgt een meting van 1/125, ISO 400, f/8.0 en je hebt een snellere sluitertijd nodig, dan kun je gewoon de sluitertijd, ISO en diafragma wijzigen totdat je de instellingen ziet die zullen werken. Je hoeft niet eens een nieuwe meting te doen.





Zijn lichtmeters alleen voor flitsers?

Is een lichtmeter dan alleen handig bij het gebruik van flitsers? Nee, absoluut niet. Een lichtmeter kan, net als je camera, in verschillende configuraties gebruikt worden.Je kunt het gebruiken om je diafragma of sluitertijd te bepalen en natuurlijk om met je ISO te spelen. Het is als het de 'swiss pocketknife' voor alle situaties