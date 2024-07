Flitsfotografie tip: Volledig witte achtergrond

Anna - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 110mm

Een perfect witte achtergrond kun je het best bereiken door een flitslichtmeter te gebruiken. Belicht eerst je onderwerp en meet de waarden die hierbij horen. Vervolgens ga je de witte achtergrond belichten met bij voorkeur minimaal twee flitsers.Meet de achtergrond en zorg dat deze 2,5 stops lichter is dan je meting van je model. Let erop dat je de achtergrond zo egaal mogelijk belicht (meet op meerdere punten). Zorg voor voldoende afstand tussen je model en je achtergrond zodat het licht van je achtergrond geen invloed heeft op het licht op je model.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.