Flitsfotografie tip: Richt je flitslicht niet op het hoofd

Sophie - f/9, 1/125s, 100 ISO @ 35mm

Wil je iemand helemaal van top tot teen op de foto zetten, dan is je flitslicht richten op het hoofd niet handig. Het licht valt dan af naarmate je verder naar beneden gaat. Dan krijg je dus donkere voeten en een licht hoofd.In zulke situaties is het dus slim om het licht meer op het midden van het lichaam te richten, maar ook hier werkt het uitstekend om je flitser iets verder weg te zetten. Het lichtafval is dan minder groot tussen hoofd en voeten.