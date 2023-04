Flitsfotografie tip: Start met een eerste grid

Grids zijn een praktisch gereedschap om meer controle te krijgen over je licht. Een grid zet je over je bestaande lichtomvormer heen, of rechtstreeks op je flitser.



Het is een rooster dat je voor je licht kunt plaatsen om het specifieker te richten. Vaak in honingraad structuur of als kleine vierkantjes of ruitjes.