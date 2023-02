Flitsfotografie tip: Start met een niet zo krachtige studioflitser

Yana-Meau - f/16, 1/160s, 100 ISO @ 120mm

Ze zijn ook krachtiger dan de compacte opzetflitsers. Dat spreekt je wellicht aan, maar meer flitskracht is niet altijd goed.Tenzij je buiten in fel zonlicht of hele grote groepen mensen (of bijvoorbeeld complete gebouwen) wilt gaan fotograferen heeft een krachtige studioflitser niet zoveel nut.Bij portretfotografie is bijvoorbeeld een 250 Ws flitser veel bruikbaarder dan een 1.000 Ws flitser. En belangrijker nog is eigenlijk met hoeveel stops je de flitser zachter kunt zetten.Een 200 Ws flitsers die maar 4 stops kan overbruggen is minder interessant dan een 200 Ws flitser die 7 stops zachter kan flitsen. Als je vooral portretten wilt gaan fotograferen zou ik niet snel kiezen voor een flitser die krachtiger is dan 400 Ws.Tegenwoordig zijn er ook opties die het beste van beide werelden combineren. Je hebt dan een relatief compacte, maar krachtige flitser die op een accu kan werken. Bijvoorbeeld een Godox Witstro AD300 Pro , een Elinchrome ONE of een Profoto B10 Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.