Flitsfotografie tip: Start met één licht

Carrie - f/2.8, 1/160s, 640 ISO @ 100mm

Eén flitslamp is prima in te zetten om mooie portretten te schieten. Sowieso is het altijd verstandig om een fotosessie eenvoudig te beginnen en langzamerhand op te bouwen met meerdere lampen.Het voordeel van starten met één lamp is dat je ook echt ziet wat het effect is van je hoofdlicht. Laat je model met zijn of haar gezicht eens naar het licht toe draaien en juist er vanaf. Je ziet dan hoeveel effect de richting van het licht heeft op de sfeer die je neer zet met je foto.Daag jezelf eens uit om een het eerste uur alles te halen uit je foto's met gebruik van slechts één lamp. Je zult ontdekken dat je zo prachtige foto's kunt maken.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.