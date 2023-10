Flitsfotografie tip: Stel je flitser handmatig in

Danien - f/5.6, 1/125s, 250 ISO @ 87mm

Op het moment dat je een foto maakt geeft je flitser eerst een korte flits af. Vervolgens meet je camera het licht dat binnenkomt door de lens (vandaar de naam) en berekent de juiste flitskracht die nodig is om je onderwerp goed te belichten.Daarna gaat de sluiter van je camera open en volgt de daadwerkelijke flits die je terugziet in je foto. Dit proces gaat zo snel dat je in de praktijk maar één flits ziet. Een superhandig systeem dat best vaak goed gelukte foto's oplevert (en helaas soms ook niet).Zelf vind ik het prettig om exact te weten wat er gebeurd. Daarom stel ik mijn flits bij voorkeur handmatig in. TTL is wel handig wanneer je weinig tijd hebt om je foto's te maken of veel wisselde omstandigheden.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.