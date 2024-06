Flitsfotografie tip: Verstop flitsers met kleurfilter in je scene

Danique - f/3.5, 1/100s, 500 ISO @ 41mm

Een opzetflitser op zijn meegeleverde ministatief kun je vrijwel overal kwijt. Zet er een kleurfilter op en laat hem niet al te hard flitsen. Zo kun je details in je foto extra eruit laten springen.Verstop bijvoorbeeld een flitser in een lampenkap, in een kast of in een oven. Zoek vooral naar plekken in je foto die wat wegvallen omdat ze donker zijn, daar heeft het toevoegen van een flitser voor wat licht vaak de meeste waarde.In de foto hierboven heb ik de donkere grot uitgelicht waar Danique in stond. De flitser heb ik hier bewust op de achtergrond van de grot gericht zodat de hele grot er in het groen uitsteekt.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.