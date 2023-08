Flitsfotografie tip: Voorkom kleurzweem in je foto

Carrie - f/2.8, 1/160s, 200 ISO @ 50mm

Kijk dus of je jouw flitslicht in zo'n geval ergens anders op kunt weerkaatsen. Bijvoorbeeld op een reflectiescherm. Wit, zwart en alle grijstinten ertussen veroorzaken geen kleurzweem. Wel heb je bij een donker oppervlak meer flitskracht nodig voor een juiste belichting.Ook een verkeerde witbalans kan zorgen voor een kleurzweem. Als je in RAW fotografeert kun je dit eenvoudig achteraf corrigeren, maar uiteraard kun je ook al tijdens de shoot de juiste witbalans instellen.Achteraf een kleurzweem verwijderen kan ook in bijvoorbeeld Photoshop of Lightroom.