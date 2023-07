Flitsfotografie tip: Voorkom slagschaduw op je achtergrond

Sigrid - f/10, 1/160s, 100 ISO @ 100mm

Er zijn een paar relatief eenvoudige oplossingen. Zo kun je het flitslicht meer van opzij en/of van boven laten komen. De schaduw valt dan ook opzij of onder, in plaats van direct achter het model.Als alternatief kun je je model iets van de muur af laten komen. Als hij of zij er twee meter voor staat is de kans dat er nog een schaduw te zien is op de muur een stuk kleiner.Ook kun je het flitslicht zachter maken door de lichtbron groter te maken, bijvoorbeeld met een softbox. De schaduw wordt hierdoor ook een stuk zachter en zal veel minder opvallen op de achtergrond.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.