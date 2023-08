Flitsfotografie Tip: Voorkom storende hotspots

Sophie - f/9, 1/125s, 100 ISO @ 50mm

In veel gevallen ontstaat de hotspot ook doordat dat deel van je onderwerp dichter bij de flitser is dan de rest. De beste oplossing is meestal het bijstellen van je flitslicht. Richt je licht bijvoorbeeld niet recht op iemands gezicht, maar er net langs. Het licht in de randen is meestal een stuk zachter.Hotspots ontstaan ook veel minder snel met een grote softbox op je flitser. Gebruik je een kale flitser, dan is de kans op hotspots ook groot. Hotspots zijn vaak lastig achteraf te corrigeren, omdat beeldinformatie in het felste deel simpelweg ontbreekt. Voorkomen is dus beter dan nabewerken.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.