Flitsfotografie tip: Werk op je flitssynchonisatietijd op zonnige dagen

Krijn - f/4, 1/250s, 100 ISO @ 95mm

Extra voordeel is dat je scherptediepte kleiner kan worden (grotere diafragma opening). De achtergrond wordt in deze foto's dan iets onscherper. Dat is in het geval van portretten meestal een pluspunt.Op de meeste camera's is de flitssynchronisatietijd vaak 1/200s of 1/250s. Je kunt dit altijd even opzoeken in de handleiding of met een zoekopdracht op Google. Handig om van je camera te weten waar de grens ligt.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.