Een reden om extra lang te belichten

Hvitserkur in IJsland met 202 seconden belichting. Het water is mooi vlak. Maar de geringe beweging in de wolken vind ik niet mooi.

Wolken bewegen veel langzamer dan water. Is met water 30 of 60 seconden voldoende om alle beweging eruit te halen, voor wolken is dat te weinig.Een te korte lange sluitertijd zorgt voor een klein beetje beweging in de wolken. Het is echter zo weinig dat het bewegingsonscherpte lijkt in plaats van het lange sluitertijden-effect. Het zit in feite tussen wel en geen beweging in.Let op de beweging van de wolken en schat in hoe snel ze beweging. Stem daar je belichtingstijd op af. Dat kan betekenen dat je vele minuten lang moet gaan belichten, meer dan voor het water nodig is.