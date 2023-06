Flitsfotografie tip: Zet je licht zo dichtbij mogelijk

Kale flitser (links boven) als relatief grote lichtbron

Wil je het licht dus zo zacht mogelijk maken, zet dan je lichtbron zo dicht mogelijk bij je onderwerp. Bij een softbox zet ik deze bijvoorbeeld meestal net buiten beeld. De lichtbron is dan in verhouding tot je onderwerp zo groot mogelijk.Fotografeer je een klein onderwerp dan is een enorme softbox dus ook vaak overbodig. Je kunt bijvoorbeeld een insect prima fotograferen met een kale flitser, zolang deze ook maar heel dichtbij het insect staat. In verhouding tot zo'n klein onderwerp is de kale flitskop immers enorm.Wanneer je licht dicht bij je onderwerp staat heb je als bijkomend voordeel dat je minder flitskracht nodig hebt. Je flitser hoeft niet zo hard te flitsen om je onderwerp goed te belichten. Zo bespaar je dus ook nog mooi wat stroom.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.