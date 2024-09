Hoe creëer je diepte en contrast in je modelfotografie (met of zonder lensflare)

De truc zit in de omnidirectionele dome die op de accentverlichting zit. Door een lichtbron te gebruiken met een meer diffuse lichtbron.



In mijn geval gebruik ik in de volgende foto's de omnidirectionele dome van Rogue. Dit is een mooie kleine dome van het magnetische systeem die uitermate geschikt is om zowel een groter oppervlak te belichten maar ook perfect is om als een accent verlichting te gebruiken met een zeer mooie lensflare.



De plaatsing van een dome lijkt misschien heel makkelijk en als je ernaar kijkt zou je dat ook denken 'gooi maar ergens neer, hij verlicht toch rondom', maar juist bij dit soort lichtbronnen is het fantastisch om te 'featheren'.





Featheren

Featheren is de Engelse term en betekend zoiets als het verspreiden/afvallen van licht. Voor bijna alle lichtbronnen geldt dat als je naar het centrum kijkt, de lichtkwaliteit wat hard is. Des te meer je naar de zijkanten gaat wordt de lichtsterkte minder, maar ook de hardheid van het licht.Hiervoor is een lichtbron zoals een omnidirectionele dome uitermate geschikt. Je kan veel licht richting de camera sturen voor een lensflare maar toch nog net genoeg overhouden voor de kaaklijn van het model met mooi zacht licht.Door de dome in de eerste foto ook wat te kantelen en van boven te laten komen, kon ik zowel de kaaklijn belichten als de achtergrond en gaf hij als bonus (omdat hij hoger stond) ook nog een accent lijn over het haar.De dome staat als het ware tussen het model en de achtergrond in, en door hem te kantelen bepaal ik hoeveel licht welke kant op gaat. Als het ware een soort van ratio, maar dan zeer fijn instelbaar.De dome is fantastisch om de zijkanten te gebruiken, maar experimenteer ook met andere lichtbronnen, de zijkanten van het licht zijn het geheime ingrediënt in ontelbare foto's.Hier zie je een paar foto's waarbij ik behoorlijk wat licht op de lens laat vallen maar toch het model niet overbelicht, het is mogelijk dit met softboxen te doen maar een dome is hier gewoon perfect op zijn plek.